Диетолог Соломатина: драники стоит есть не чаще раза в месяц

Диетолог Елена Соломатина дала советы по употреблению картофельных драников. Блюдо стоит включать в рацион не чаще раза в месяц, отметила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Врач подчеркнула, что продукт следует воспринимать как праздничное лакомство. При приготовлении важно контролировать количество соли.

«Все это жарится в масле, и масло впитывается, и там есть еще мука. Это как пирожки с картошкой, жареные тем более. Это блюдо не ежедневное», — пояснила медик.

Специалист рекомендовала максимально исключить из рациона пищу, приготовленную с использованием масла. Сами драники лучше есть вместе с овощами, добавил RT.