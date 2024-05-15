Диетолог Соломатина: читмил необходим при любых диетах | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:26 Диетолог Соломатина: читмил необходим при любых диетах

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Читмил — состояние, когда человек позволяет себе съесть что угодно, необходимо при любых диетах для борьбы с психологической напряженностью. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, любые жесткие ограничения в еде для человека психологически сложные. Именно послабления в режиме питания позволят разгрузиться и легче выдержать диету.

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Кроме того, читмил способен запустить процесс похудения с новой силой и немного «встряхнуть» организм. Его можно устраивать только один раз в неделю и есть любую еду в один прием пищи, отметила Соломатина.