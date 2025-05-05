Диетолог Соломатина: черешня и вишня могут помочь при бессоннице

Скоро начнется сезон черешни, и врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с Life.ru интересным фактом об этой ягоде. Оказывается, черешня и вишня могут помочь при бессоннице.

Продукты, которые способствуют засыпанию, содержат либо мелатонин, либо триптофан, помогающий его выработке. В частности, гормон сна есть в вишне. По словам Соломатиной, заснуть помогут и вишневый сок, и пюре из вишни или черешни.

Хотя концентрация мелатонина в этих продуктах не так высока, они все равно могут способствовать засыпанию. Поэтому, если у вас нет серьезных проблем со сном, можно включить вишневый сок в свой ужин. Это поможет организму подготовиться ко сну и облегчит засыпание.