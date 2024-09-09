Диетолог Соломатина: баклажаны содержат клетчатку, от которой зависит работа кишечника

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала о пользе баклажанов для кишечника и иммунной системы.

Как отметила медик, в этот овоще содержится много клетчатки, от которой зависит работа кишечника.

«Клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям», — пояснила Соломатина.

Именно клетчатка защищает человеческий организм от заболеваний, поскольку 80% иммунокомпетентных клеток находится в кишечнике. В состав баклажан также входят витамин С, калий, магний, марганец, кобальт и фолиевая кислота, добавила диетолог.