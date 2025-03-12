Диетолог Соломатина: ананас противопоказан при мочекаменной болезни и ГЭРБ

В среду, 12 марта, отмечают День ананаса. Этот фрукт может быть не только вкусным, но и опасным. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала изданию Life о рисках, связанных с употреблением ананаса.

В сладком ананасе много фруктозы, которая не вызывает чувства насыщения. Из-за этого можно переесть. Большое количество фруктозы вредно для печени и может привести к ожирению. Бромелайн — еще одно вещество, которое есть в ананасе. С одной стороны, он помогает расщеплять белок, а значит, способствует пищеварению. Но с другой — бромелайн может разъедать слизистые оболочки рта и желудка. У людей с гастритом или язвой он может вызвать кровотечения.

Смертельная доза ананаса невозможна, но чрезмерное употребление может привести к внутренним повреждениям. Ананас также противопоказан при мочекаменной болезни и ГЭРБ, так как может вызывать болезненные ощущения.