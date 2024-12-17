Диетолог Соломатина: алкогольные напитки лучше закусывать плотной и вязкой пищей, чтобы снизить нагрузку на организм
Для снижения вреда от употребления алкогольных напитков диетолог Елена Соломатина рекомендует выбирать «плотную и вязкую» пищу. Об этом она сообщила в эфире радио «Говорит Москва».
Специалист отметила, что важно не забывать пить воду, морсы без сахара и больше двигаться.
«Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому необходимо употреблять безалкогольные напитки, чтобы разбавить крепость. Можно пить морс, желательно несладкий, или обычную минеральную воду», — сообщила диетолог.
Алкоголь не сможет сильно навредить организму, если человек будет больше двигаться и дышать свежим воздухом.