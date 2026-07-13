Диетолог Солнцева рекомендовала есть киви для решения проблемы с запором

Диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук и научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева назвала киви эффективным средством от запора. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, клетчатка киви сильно набухает в воде, притягивает жидкость в кишечник и увеличивает объем кишечных масс. Это способствует размягчению масс и упрощает опорожнение кишечника.

Кроме того, в киви содержатся микроскопические кристаллы солей кальция, такие как оксалат кальция. Они мягко раздражают слизистую оболочку кишечника, стимулируя выработку слизи и способствуя прохождению пищевого комка.

Солнцева рекомендовала не срезать кожуру с фрукта, поскольку в ней содержится дополнительное количество клетчатки. Однако употреблять киви с кожурой стоит только тем, кто хорошо переносит повышенное количество пищевых волокон, добавило Ura.ru.