Диетолог Солнцева развеяла мифы о подготовке орехов к употреблению

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала KP.RU , почему важно мыть орехи перед употреблением, и развеяла популярные мифы об их подготовке.

Она подчеркнула, что развесные орехи необходимо тщательно промывать, так как они хранились в открытых мешках и на них неизбежно оседала пыль, после чего продукт обязательно нужно просушить.

Врач опровергла популярный миф о пользе длительного замачивания орехов. По ее словам, лабораторные исследования показали, что выдерживание продукта в воде на протяжении от четырех до двенадцати часов практически не снижает уровень фитиновой кислоты, зато ценные минералы при этом активно вымываются из плодов.

Единственным исключением являются орехи в промышленной вакуумной упаковке — их можно употреблять сразу, без предварительного мытья или какой-либо другой обработки. Также диетолог отметила пользу обжаривания: термическая обработка на сухой сковороде без добавления масла в течение пяти-десяти минут позволяет не только улучшить вкус продукта, но и повысить его антиоксидантные свойства.