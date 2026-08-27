Диетолог Солнцева назвала безопасную порцию орехов в день

Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала KP.RU, сколько орехов можно съедать ежедневно без вреда для здоровья. Она подчеркнула, что несмотря на пользу, орехи очень калорийны, поэтому важно не превышать рекомендуемые порции.

Нормы употребления орехов для здорового взрослого человека зависят от конкретного вида продукта, пояснила Солнцева в интервью. В качестве ориентира она привела следующие цифры: можно съедать 14 половинок грецкого ореха, около 22–23 ядер миндаля, 16–18 кешью или 49 фисташек в скорлупе. Фундук и арахис рекомендуется употреблять небольшой горстью, а кедровые орехи — не более 20–25 граммов.

Врач подчеркнула, что все эти продукты объединяет одно важное свойство — исключительная калорийность. Например, в 100 граммах кедровых орехов содержится около 700 ккал (что больше, чем в плитке шоколада), а в грецких — около 650 ккал. Именно поэтому контроль порций имеет критическое значение даже при употреблении полезных продуктов.

Специалист обратила внимание, что указанные нормы подходят для взрослых людей без серьезных заболеваний. Пожилым людям, а также тем, кто следит за своим весом, диетолог посоветовала уменьшить стандартное количество орехов примерно на одну треть.