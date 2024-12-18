Диетолог Шведова посоветовала хранить новогодние салаты в холодильнике не более суток

Врач-эндокринолог и диетолог Наталия Шведова рассказала «Газете.ru» , что привычка доедать оставшиеся после новогодних праздников салаты может привести к отравлению.

Специалист советует не оставлять салат на столе дольше чем на один–два часа, потому что при комнатной температуре в продуктах размножаются бактерии, способные вызвать кишечную инфекцию. В холодильнике готовый оливье без майонеза можно держать до 24 часов, а с майонезом — не более 12 часов.

Позавчерашний салат способен вызвать отравление, особенно если в нем были колбаса или майонез, пишет сайт kp.ru.