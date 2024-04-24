Диетолог Шпак: рефид поможет ускорить замедлившееся похудение | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 11:42 Диетолог Шпак: рефид поможет ускорить замедлившееся похудение

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Нутрициолог и диетолог Надежда Шпак рассказала о способе ускорения замедлившегося похудения. Активизировать обмен веществ поможет нарушение пищевых ограничений, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Один из вариантов — рефид. Речь идет о загрузке организма медленными углеводами в течение одного-четырех дней. В рацион следует включить каши, макароны, крахмалистые продукты, пояснила врач.

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По ее словам, при таком методе разгоняется метаболизм, который часто ухудшается в условиях длительного дефицита калорий. Однако на ранних стадиях диеты данный способ не подходит.