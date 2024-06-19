Диетолог Шпак предупредила об опасности экспресс-диеты на гречке и интервального голодания

Летом люди начинают увлекаться экспресс-диетами, чтобы блеснуть на пляже, однако многие из них могут навредить. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак.

Она объяснила, что сидеть на гречке можно не более двух недель. С одной стороны, такой рацион поможет укрепить иммунитет, с другой — может ухудшать самочувствие из-за низкой калорийности.

«Организм испытывает стресс из-за быстрого похудения. Противопоказания: сахарный диабет, язва желудка, беременность, лактация, заболевания эндокринной системы», — отметила врач.

Она добавила, что интервальное голодание ухудшает состояние людей с расстройством пищевого поведения. Всегда риск сорваться на вредную еду.