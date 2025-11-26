Диетолог Шлапак рекомендовала подать на новогодний стол салат с индейкой и авокадо

В процессе подготовки к Новому году многие задумываются о том, какие блюда будут украшать стол. Диетолог-нутрициолог Екатерина Шлапак поделилась с « ФедералПресс » секретами, как сделать праздничный салат не только вкусным, но и полезным.

По словам эксперта, наиболее полезное блюдо содержит полноценный белок, клетчатку, полезные жиры и свежие овощи или зелень. Такое сочетание поддерживает стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает длительное насыщение и не создает лишней нагрузки на пищеварительную систему.

Одним из оптимальных вариантов Шлапак назвала салат с индейкой или куриной грудкой, авокадо, гранатом и листовыми овощами. Она подчеркнула, что полноценный белок помогает контролировать аппетит, авокадо содержит полезные жиры, зерна граната богаты антиоксидантами, а шпинат, руккола или салат улучшают пищеварение благодаря клетчатке.