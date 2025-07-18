Диетолог Ширшова указала на массовость проблемы с качеством питания в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ озвучил тревожные данные: около 40 миллионов россиян страдают ожирением. Несмотря на статистику, свидетельствующую о меньшей распространенности заболевания в России по сравнению с США, качество питания в стране оставляет желать лучшего, заявила диетолог Екатерина Ширшова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, избыточное употребление сахара и переработанного мяса ведет к возникновению хронических воспалительных процессов, атеросклерозу и повышению риска онкологических заболеваний. Даже если человек обладает нормальным весом, колбаса и сладости незаметно ухудшают его здоровье, предупредила медик.

«Хоть россияне пока не такие полные, как американцы, но мы едим так, как будто хотим повторить их путь», — отметила врач.

Как пояснила Ширшова, рацион многих россиян ограничен картофелем, макаронами, белым хлебом и солеными закусками, что создает дефицит важных питательных веществ и искажает восприятие голода и насыщения.