Диетолог Ширшова рекомендовала медленнее есть для лучшего насыщения

Диетолог Екатерина Ширшова рассказала KP.RU, как научиться контролировать свое питание. Она посоветовала снижать скорость приема пищи.
«Чем медленнее мы едим, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении. Ешьте без гаджетов и телевизора», — отметила врач.
Она также рекомендовала научиться различать голод и желание что-нибудь съесть из-за эмоций. Важно наслаждаться процессом: обращать внимание на вкус, текстуру, температуру и запах пищи. Не стоит вводить строгие запреты — это может вызвать навязчивое желание съесть запретный продукт, предупредила медик.
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