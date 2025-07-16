Диетолог Ширшова рекомендовала медленнее есть для лучшего насыщения

Диетолог Екатерина Ширшова рассказала KP.RU , как научиться контролировать свое питание. Она посоветовала снижать скорость приема пищи.

«Чем медленнее мы едим, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении. Ешьте без гаджетов и телевизора», — отметила врач.

Она также рекомендовала научиться различать голод и желание что-нибудь съесть из-за эмоций. Важно наслаждаться процессом: обращать внимание на вкус, текстуру, температуру и запах пищи. Не стоит вводить строгие запреты — это может вызвать навязчивое желание съесть запретный продукт, предупредила медик.