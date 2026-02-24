Диетолог Ширшова назвала квашеную капусту главным продуктом весеннего рациона

Весна — время, когда организму часто не хватает витаминов и минералов. Особенно это актуально во время Великого поста, когда из рациона исключаются многие продукты животного происхождения. Диетолог Екатерина Ширшова рассказала KP.RU , какие овощи помогут восполнить дефицит полезных веществ.

Квашеная капуста — один из главных продуктов весеннего рациона. В процессе ферментации молочнокислые бактерии сохраняют витамин C и повышают его биодоступность. Употребление квашеной капусты помогает компенсировать сезонное снижение поступления витаминов и улучшает работу пищеварительной системы, говорит эксперт.

Свежая морковь со сливками — источник бета-каротина (предшественника витамина A), который необходим для поддержания иммунитета, здоровья кожи и слизистых оболочек. Витамин A также участвует в защите клеток от окислительного стресса.

Свекла богата фолатами, калием и бетаином, которые поддерживают обмен веществ и функцию печени. Эти вещества участвуют в кроветворении и регуляции энергетического обмена. Сырую свеклу рекомендуют употреблять с осторожностью, лучше — в вареном или запеченном виде.

Запеченный картофель — важный источник калия, витамина C и витамина B6. Калий регулирует водный баланс и участвует в работе сердца, а сложные углеводы обеспечивают стабильное поступление энергии.

Лук и чеснок содержат биологически активные серосодержащие соединения, которые обладают противовоспалительным действием и поддерживают иммунную систему. Они также стимулируют выработку пищеварительных ферментов, улучшая усвоение растительной пищи.

Не стоит забывать про тепличные овощи и зелень: огурцы, помидоры, салаты, шпинат. Несмотря на то что тепличные овощи выращиваются вне сезона, они остаются источником витамина C, фолатов, калия и пищевых волокон.

Замороженные овощи также полезны. Брокколи и цветная капуста в заморозке сохраняют большинство своих полезных свойств. Современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить большую часть витаминов и минералов.