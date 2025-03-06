Диетолог Шилова: дефицит углеводов повышает нагрузку на внутренние органы

Углеводы — основной источник энергии для организма, и их дефицит может привести к проблемам со здоровьем. О важности углеводов в здоровом питании рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова в интервью «Известиям».
Специалист подчеркнула, что недостаток углеводов увеличивает нагрузку на внутренние органы, снижает уровень сахара в крови и уменьшает мышечную массу.
Ширшова отметила, что существуют быстрые и медленные углеводы. Быстрые углеводы обеспечивают быстрый прилив энергии, а медленные — длительное насыщение. Врач рекомендовала отдавать предпочтение сложным углеводам, которые содержатся в овощах, цельнозерновых продуктах и бобовых.
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