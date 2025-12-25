Диетолог Серегина назвала высокое содержание белка и коллагена главной ценностью холодца

Холодец — популярное праздничное блюдо, которое вызывает споры из-за своего насыщенного вкуса и потенциальной тяжести для желудка. Диетолог Алла Серегина в интервью АБН24 раскрыла полезные свойства традиционного угощения.

По словам эксперта, главное преимущество холодца — высокое содержание животного белка и коллагена. Этот белок является основой для соединительных тканей организма и необходим для здоровья суставов, связок и кожи.

«Коллаген из холодца усваивается нашим организмом гораздо лучше, чем из многих биодобавок», — отметила врач.

Она также добавила, что в состав блюда входят фосфор, сера и магний. Они поддерживают прочность костной ткани и участвуют в обменных процессах. Кроме того, специалист выделила глицин — аминокислоту, которая оказывает успокаивающее действие на нервную систему.