Диетолог Семирядов: витамин С облегчает симптомы аллергии

Витамин С способен снизить риски развития аллергии и облегчить ее симптомы. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, этот микроэлемент в высоких дозах снижает количество вырабатываемого организмом гистамина, не блокируя рецепторы. После приема двух граммов витамина С уровень гистамина может упасть примерно на 38%.

Кроме того, фактором риска развития астмы и аллергии считается дефицит витамина D и селена в организме, отметил Семирядов.