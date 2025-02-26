Диетолог Семирядов: сонливость и тяга к сладкому могут указывать на дефицит кортизола

Низкий уровень кортизола способен привести к хронической усталости и нарушению сна. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом «Известия» .

Врач отметил, что кортизол, вырабатываемый надпочечниками, важен для адаптации к стрессу и поддержания энергии. Симптомы его дефицита включают усталость, сонливость, тягу к сладкому, головокружение, мышечную слабость и колебания веса.

Для коррекции состояния важно обратиться к врачу и проверить уровень кортизола. Полезны витамины B5, C, магний, а также фосфатидилсерин, улучшающий память и снижающий стресс, подчеркнул Семирядов.