Диетолог Семирядов: повышенный уровень гомоцистеина способствует развитию деменции

Повышенный уровень гомоцистеина — серосодержащей аминокислоты — может спровоцировать развитие деменции и онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в течение жизни его уровень в крови постепенно повышается. У взрослых мужчин показатель гомоцистеина обычно выше, чем у женщин. Одной из основных причин превышения нормы считается нехватка витаминов группы В и фолиевой кислоты.

Уровень гомоцистеина можно нормализовать с помощью питания. Проверять его рекомендуется раз в год, отметил Самирядов.