Диетолог Семирядов посоветовал начинать прием пищи с белка для снижения аппетита

Чувство голода — распространенная проблема для тех, кто хочет снизить вес. Диетолог Дмитрий Семирядов в интервью «Газете.Ru» поделился методами контроля аппетита.

«Физиология устроена так, что тело всегда стремится сохранить энергетические запасы. Поэтому как только мы начинаем тратить больше калорий, чем получаем, включается защитный механизм — голод», — цитирует эксперта сайт «Известия».

Чтобы снизить аппетит, врач рекомендовал начинать прием пищи с белка: мяса, рыбы или бобовых, так как они перевариваются дольше. Также специалист посоветовал добавлять к еде «объемный» компонент, например, миску овощей, чтобы заполнить желудок и избежать переедания.

Семирядов указал на пользу перекусов, требующих длительного пережевывания, таких как орехи в скорлупе или яблоки. Он также подчеркнул важность регулярного питания для управления голодом.