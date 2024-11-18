Диетолог Семирядов: побороть тягу к сладкому можно увеличением количества белка в рационе

Правильно выстроенная система питания помогает не только не набирать вес, но и эффективно снижать его. Один из основных способов похудения — уменьшение потребляемых калорий, однако стоить помнить, что речь идет ни о диетах, а о полноценном приеме пищи. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с редакцией сайта kp.ru .

Он отметил, что белковые продукты дают длительное насыщение и снижают аппетит. Речь идет о мясе, яйцах, твороге, рыбе и бобовых. Повышенная тяга к сладкому может говорить о дефиците белка и входящих в его состав аминокислот.

К базовым принципам снижения веса также относится увеличение потребления овощей, ягод, фруктов и цельнозерновых круп. В их состав входит большое количество клетчатки, которая набухает и оказывает давление на стенки желудка. За счет этого мозг получает сигнал о насыщении, добавил Семирядов.