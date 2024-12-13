Диетолог Селезнева заявила, что добавки в виде хрома помогут уменьшить тягу к сладкому

Тяга к сладким продуктам увеличивается в холодное время года. Исправить ситуацию можно с помощью биологически активных добавок к пище в виде хрома. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Селезнева в разговоре с «Газетой.ru» .
Специалист отметила, что хром помогает организму усваивать глюкозу и оказывает благоприятное влияние на углеводный процесс, передает слова доктора kp.ru.
Однако принимать подобные добавки следует только после назначения врача, который соберет анамнез и проведет необходимые обследования. Это обусловлено тем, что повышенная тяга к сладкому не всегда связана именно с дефицитом хрома, подчеркнула Селезнева.
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