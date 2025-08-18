Диетолог Селезнева рекомендовала пить не больше трех-четырех чашек зеленого чая в день

Оптимальное количество зеленого чая для взрослого человека — три-четыре чашки в день. Об этом сообщила диетолог Татьяна Селезнева в интервью сайту aif.ru .

По словам эксперта, полезнее всего листовой зеленый чай. Однако не рекомендуется пить напиток перед сном.

«Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек. Лучше употреблять некрепкий чай. Также хорошо его заваривать с корнем имбиря, лимоном — так тонизирующий эффект будет более выраженным», — отметила диетолог.

Так как в зеленом чае есть кофеин, его не стоит пить перед сном, лучше заменить напиток ромашковым чаем, заключила Селезнева.