Диетолог Селезнева посоветовала принимать хром людям с повышенными физическими нагрузками

Биологически активные добавки в виде хрома полезны для людей с хроническим стрессом и повышенными физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог Ксения Селезнева в разговоре с «Газетой.Ru» .

Специалист также посоветовала принимать хром при однообразной диете, которая минимизирует употребление таких продуктов, как яйца, бобовые, рыба и мясо.

Микроэлемент особенно важен для людей, имеющих хронические инфекции и страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Суточная норма хрома для женщин составляет 25 микрограмм, для мужчин — 35. Определить наличие дефицита хрома можно с помощью анализа крови, отметила Селезнева.