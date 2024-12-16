Диетолог Селезнева посоветовала принимать хром людям с повышенными физическими нагрузками

Биологически активные добавки в виде хрома полезны для людей с хроническим стрессом и повышенными физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог Ксения Селезнева в разговоре с «Газетой.Ru».
Специалист также посоветовала принимать хром при однообразной диете, которая минимизирует употребление таких продуктов, как яйца, бобовые, рыба и мясо.
Микроэлемент особенно важен для людей, имеющих хронические инфекции и страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Суточная норма хрома для женщин составляет 25 микрограмм, для мужчин — 35. Определить наличие дефицита хрома можно с помощью анализа крови, отметила Селезнева.
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