Диетолог Самойлова призвала уделять внимание качеству пищи и сочетаемости продуктов в новогоднюю ночь

Новогодние праздники могут стать серьезным испытанием для организма из-за обильного застолья. Чтобы не навредить своему здоровью, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Семейный врач, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова поделилась с «ФедералПресс» советами по организации праздничного стола.

По словам эксперта, важно уделять внимание качеству пищи и сочетаемости продуктов. Некоторые комбинации могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии. Например, не стоит сочетать оливье и холодец — два высокобелковых и калорийных блюда, которые перегружают пищеварительную систему. Также не рекомендуется сочетать шампанское с соленьями — кислоты и пузырьки ускоряют всасывание алкоголя, усиливая опьянение.

Врач рекомендует придерживаться простых правил: — Умеренность в еде и алкоголе. — Легкие закуски: свежие овощи, зелень, легкие сыры и отварная рыба. — Исключение соленых закусок, острых специй и копченостей. — Включение в меню белка: нежирное мясо птицы, творог, йогурт, фасоль. — Увеличение доли растительных масел и полезных жиров (орехи, авокадо).

«Следуя простым советам, вы встретите Новый год весело и легко, избежав неприятных последствий для здоровья», — подытожила врач.