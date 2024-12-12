Диетолог Саломатина рассказала, что повышенный аппетит может вызывать отсутствие витаминов и микроэлементов
В холодное время многие люди начинают больше есть. С чем связан повышенный аппетит, радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, современные люди почти не испытывают настоящего природного голода, потому что еда почти все время есть в доступе. Поэтому у повышенного аппетита обычно другие причины.
В частности, проблема может крыться в недостатке микролементов и некоторых виаминов. Организм пытается их восполнить, провоцируя желание есть.
Еще она причина — визуальная. Если перед глазами все время стоит какая-то еда, то то тоже может спровоцировать повышенный аппетит, добавила врач.