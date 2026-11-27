Диетолог Сабирова отметила, что бытовые дела могут заменить тренировки для похудения
Бытовые дела могут заменить тренировки для похудения, заявила нутрициолог Аделя Сабирова. Об этом она рассказала радио Sputnik.
По ее словам, полезно больше ходить, пользоваться лестницей вместо лифта, мыть полы тряпкой, а миксер заменить венчиком, пишет «Петербургский дневник».
«Максимально заменяйте удобства на физическую активность. Даже такие небольшие замены держат мышцы в тонусе», — отметила Сабирова.
Она также советует не сидеть дольше часа и делать перерывы с потягиваниями. После еды лучше не садиться и не ложиться, а погулять 15 минут — это снизит сахар в крови на 35%.
Основатель академии фитнеса Самат Назиров добавил, что во время домашних дел нужно напрягать пресс при наклонах. При мытье полов следует делать выпады с глубоким сгибанием колена, а при переноске пакетов держать руки ровно и напрягать пресс. Прогулку он рекомендует делать с более пружинистым шагом, поднимая колени выше.