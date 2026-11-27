Бытовые дела могут заменить тренировки для похудения, заявила нутрициолог Аделя Сабирова. Об этом она рассказала радио Sputnik .

По ее словам, полезно больше ходить, пользоваться лестницей вместо лифта, мыть полы тряпкой, а миксер заменить венчиком, пишет «Петербургский дневник».

«Максимально заменяйте удобства на физическую активность. Даже такие небольшие замены держат мышцы в тонусе», — отметила Сабирова.

Она также советует не сидеть дольше часа и делать перерывы с потягиваниями. После еды лучше не садиться и не ложиться, а погулять 15 минут — это снизит сахар в крови на 35%.

Основатель академии фитнеса Самат Назиров добавил, что во время домашних дел нужно напрягать пресс при наклонах. При мытье полов следует делать выпады с глубоким сгибанием колена, а при переноске пакетов держать руки ровно и напрягать пресс. Прогулку он рекомендует делать с более пружинистым шагом, поднимая колени выше.