Диетолог Русакова заявила об отсутствии универсального времени для приема творога в пищу

Творог известен как один из самых полезных кисломолочных продуктов. Он содержит много кальция, который легко усваивается организмом. Диетолог Дарья Русакова рассказала Ura.ru , в какое время суток творог наиболее полезен для организма.

Некоторые специалисты советуют употреблять блюдо утром, другие — вечером или перед сном.

«Время употребления творога зависит от особенности организма, и универсального времени для приема в пищу, которое подходило бы для каждого, не существует», — отметила врач.

На завтрак творог незаменим, если нужен заряд энергии на весь день. Он надолго насыщает и активизирует работу поджелудочной железы. Вечерний прием блюд из творога также полезен для организма. Казеин поддерживает и восстанавливает мышечную ткань в ночное время, а аминокислота триптофан способствует выработке мелатонина — гормона сна.