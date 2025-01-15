Диетолог Русакова заявила, что бодипозитив не является основной причиной ожирения

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Бодипозитивное движение может способствовать ожирению и связанным с ним заболеваниям, однако не является их основной причиной. Таким мнением поделилась диетолог Дарья Русакова в беседе с сайтом «Ридус».

Специалист подчеркнула важность культуры питания в семьях и образовательных учреждениях. Изначально бодипозитив возник с целью поддержки людей с физическими недостатками, помогая им улучшать качество жизни, отметила Русакова.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил признать бодипозитив нежелательным движением в России из-за угрозы здоровью нации.

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