Диетолог Русакова: тыквенные семечки помогают контролировать голод

По словам врача, такой перекус помогает контролировать чувство голода, а также поддерживать состояние пищеварительной системы. Кроме того, семечки тыквы способствуют укреплению иммунитета.

Однако чрезмерное употребление может привести к набору веса. Связано это с высокой калорийностью, пояснила медик.