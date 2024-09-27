Диетолог Русакова: тыквенные семечки помогают контролировать голод
Диетолог Дарья Русакова перечислила полезные свойства тыквенных семечек. Продукт содержит большое количество полезных жиров, витаминов, антиоксидантов и минералов, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, такой перекус помогает контролировать чувство голода, а также поддерживать состояние пищеварительной системы. Кроме того, семечки тыквы способствуют укреплению иммунитета.
Однако чрезмерное употребление может привести к набору веса. Связано это с высокой калорийностью, пояснила медик.
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