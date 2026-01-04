Диетолог Русакова рассказала о риске проблем с кишечником из-за злоупотребления кумысом

С наступлением года Огненной Лошади по восточному календарю в России вырос интерес к кумысу. Диетолог Дарья Русакова рассказала « Ридусу » о правилах употребления этого напитка.

По словам эксперта, продукт содержит полезные бактерии и ферменты, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

«В напитке присутствуют витамины группы В, А, С, минералы, которые полезны в зимний период, повышают сопротивляемость организма к инфекциям, улучшают регенерацию тканей», — отметила врач.

Однако диетолог предупредила, что при острых желудочно-кишечных заболеваниях, а также при беременности и в детском возрасте кумыс может быть вреден. Злоупотребление грозит расстройством кишечника и вздутием живота.