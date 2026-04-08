Диетолог Русакова рассказала о преимуществах кефира с клетчаткой для здоровья

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили, что сочетание ферментированного кефира и сухой клетчатки оказывает более выраженное противовоспалительное действие, чем омега-3 кислоты или пребиотики по отдельности. «Вечерняя Москва» обратилась к врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Дарье Русаковой, чтобы узнать, как правильно употреблять кефир с клетчаткой и не навредить здоровью.

Пробиотики представляют собой полезные бактерии, а пребиотики — это неперевариваемые компоненты пищи, которые служат питательной средой для пробиотиков. По словам эксперта, их совместное применение способствует снижению воспалительных процессов в организме.

«Такой подход действительно эффективнее, чем применение добавок. Как правило, если назначаются пробиотики, то рекомендуют и продукты, с которыми их необходимо комбинировать для улучшения работы кишечника», привела слова специалиста газета «Петербургский дневник».

Это также помогает снизить уровень воспалительных маркеров, что положительно сказывается на микробиоме кишечника, иммунной системе и работе головного мозга.

Диетолог рекомендовала выбирать натуральный кефир без сахара, красителей и консервантов. В качестве источника пребиотической клетчатки можно использовать продукты, богатые растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами, например, овощи, фрукты и отруби.

Русакова пояснила, что кефир с клетчаткой лучше пить утром или вечером перед сном. Частота употребления зависит от индивидуальных особенностей организма и рекомендаций врача. При отсутствии пищевой непереносимости и аллергии на молочные продукты кефир можно включать в ежедневный рацион, выпивая 100–200 миллилитров в сутки.