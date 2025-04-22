Диетолог Русакова призвала пожилых людей включить в рацион молочные продукты и рыбу

Врач-диетолог Дарья Русакова поделилась с изданием «Москва 24» советами по питанию для пожилых людей, которые помогут снизить риск переломов.

По словам специалиста, молочные продукты, жирная рыба, овощи и орехи содержат вещества, важные для здоровья костей.

В процессе старения активность клеток, формирующих костную ткань, снижается. Это приводит к риску остеопороза — заболевания, при котором кости становятся менее плотными. Поэтому необходимо употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D, помогающий кальцию усваиваться. Витамин К также важен для нормального функционирования костной ткани.

Пожилым людям рекомендуется употреблять около 1300 миллиграммов кальция в день. Диетолог советует съедать 100 граммов творога, 30 граммов сыра и порцию йогурта в день. Красная рыба содержит 20% суточной нормы кальция, а 20 граммов миндаля — 8%. Важно помнить, что рацион должен быть сбалансированным и подобранным врачом индивидуально.