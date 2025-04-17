Диетолог Русакова призвала пожилых людей ограничить потребление бананов и винограда

Специалист напомнила, что фрукты — источник витаминов и антиоксидантов, однако с возрастом организм становится более чувствительным к определенным видам пищи. Фрукты с высоким гликемическим индексом, например бананы, манго, виноград и хурма, способствуют резкому повышению уровня сахара в крови, их следует ограничить или исключить из рациона. Разрешено съедать до 100–150 граммов таких фруктов в день. При сахарном диабете и ожирении их нужно вовсе убрать из меню, написал сайт aif.ru.

Русакова отметила, что кислые фрукты, такие как киви и некоторые сорта яблок, могут вызвать ухудшение состояния у пожилых с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Они раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта, что может привести к обострению заболеваний.