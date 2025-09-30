Диетолог Русакова призвала людей с ожирением и острым панкреатитом отказаться от употребления авокадо

Блюда с авокадо для завтрака становятся все более популярными. Однако диетолог Дарья Русакова в интервью «Ридусу» отметила, что этот продукт может быть вреден для некоторых категорий людей.

Как отметила специалист, авокадо — высококалорийный продукт с большим содержанием жиров, поэтому он не рекомендуется при ожирении и нарушении липидного обмена. Кроме того, авокадо противопоказан при аллергии на латекс, бананы, киви, при поздних стадиях хронической болезни почек и гемодиализе, при остром панкреатите или холецистите, а также при приеме антикоагулянтов, таких как варфарин.

Диетолог рекомендовала здоровым взрослым употреблять 100–150 граммов авокадо в день, беременным — 50–100 граммов, детям от трех до семи лет — 30–50 граммов два–три раза в неделю. При заболеваниях почек и панкреатите в ремиссии следует ограничить потребление до 30–50 граммов в сутки, заключила Русакова.