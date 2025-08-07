Диетолог Русакова привала съедать не более 10–15 граммов сливочного масла в день

Диетолог Дарья Русакова в беседе с ИА НСН сообщила, что в среднем здоровому человеку достаточно 10–15 граммов сливочного масла в день.

Такая информация появилась на фоне нового тренда среди россиянок — «диеты хищников». Девушки массово употребляют сливочное масло пачками, чтобы добиться идеального тела и блестящих волос. Идея диеты заключается в полном отказе от растительной пищи и ее замене жирами. Некоторые участницы тренда едят сливочное масло прямо из упаковки и выкладывают видео в сеть.

Диетолог предупредила о возможных негативных последствиях такого рациона.

«Диета, основанная на употреблении исключительно сливового масла, мяса и продуктов животного происхождения может привести к развитию раннего атеросклероза, создает высокую нагрузку на печень и желчный пузырь», — отметила Русакова.