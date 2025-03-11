Диетолог Русакова предупредила об опасности употребления магазинных тюльпанов

Поедание цветов может привести к проблемам со здоровьем. Диетолог Дарья Русакова рассказала «Ридусу» о рисках, связанных с модным увлечением.

Специалист объяснила, что продающиеся в магазинах тюльпаны выращивают с использованием химикатов — удобрений, ускорителей роста, средств от вредителей. Такие вещества могут быть токсичными для человека. Поэтому не стоит есть цветы из букета.

Хотя некоторые цветы съедобны (например, лепестки роз и лаванды), диетолог предупредила об опасности употребления магазинных тюльпанов. Флористы также просят не жевать бутоны, чтобы избежать отравления пестицидами.