Диетолог Русакова предупредила об опасности куриных окорочков для людей с ожирением

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала «Абзацу» , что куриные окорочка могут быть опасны для людей с нарушенным обменом веществ и ожирением.

Эксперт объяснила, что употребление этого продукта нежелательно из-за высокого содержания насыщенных жиров, особенно в куриной коже. Это может значительно ухудшить метаболические показатели. Кроме того, куриные окорочка не рекомендуются людям, которые хотят минимизировать потребление антибиотиков и факторов роста, так как в мясе кур могут накапливаться остатки препаратов, используемых при выращивании.

Врач также рекомендовала воздержаться от употребления куриных окорочков людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, так как жирная птица может усугубить воспаление.

Русакова добавила, что готовить куриные окорочка нужно, соблюдая рекомендации, чтобы снизить концентрацию жира и других негативных веществ. Кожу перед приготовлением желательно убрать. Важно чередовать курицу с другими видами мяса, рыбы и бобовыми, а также выбирать качественный продукт, проверять маркировку, срок годности и условия хранения.