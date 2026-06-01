Диетолог Русакова предупредила о смертельной опасности суши и роллов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в интервью «Абзацу» заявила, что суши и роллы могут стать причиной серьезного отравления. При нарушении технологии производства и хранения сырья эти блюда могут вызвать тяжелые отравления, полиорганную недостаточность и даже летальный исход.

Основной риск связан с использованием сырой рыбы без надлежащей обработки и риса, который создает благоприятные условия для размножения бактерий, привел слова эксперта сайт KP.RU.

Симптомы отравления развиваются быстро, обычно в течение двух часов после приема пищи. Они включают тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела. В тяжелых случаях возможно обезвоживание и общая интоксикация организма, что может привести к падению артериального давления, судорогам и потере сознания.

При своевременном обращении за медицинской помощью состояние пациента обычно стабилизируется за несколько дней, однако есть риск развития опасных осложнений.

Диетолог подчеркнула, что суши и роллы относятся к продуктам высокого эпидемиологического риска из-за наличия сырых компонентов и необходимости строгого соблюдения температурного режима хранения. Нарушение санитарных норм в заведениях общественного питания значительно увеличивает опасность.