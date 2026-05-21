Диетолог Русакова предупредила о риске обострения желчнокаменной болезни из-за киви

Киви — это низкокалорийный и богатый витамином С фрукт, который стал популярным среди любителей здорового питания. Однако при некоторых патологиях плоды следует исключить из рациона, предупредила диетолог Дарья Русакова в беседе с Ura.ru .

По словам специалиста, при желчнокаменной болезни употреблять киви можно только по согласованию с лечащим врачом. Кислота, содержащаяся в продукте, способна спровоцировать обострение заболевания.

Несмотря на это, благодаря высокому содержанию витамина C плоды помогают снижать уровень «плохого» холестерина, который влияет на формирование камней в желчном пузыре.