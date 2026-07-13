Диетолог Русакова предостерегла от употребления грибов людей с заболеваниями ЖКТ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о рисках употребления грибов для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил «Абзац» .

По словам специалиста, грибы представляют наибольшую угрозу для этих категорий граждан из-за особенностей их организма. Так, детский организм хуже справляется с процессами детоксикации, поэтому до семи лет грибы следует полностью исключить из рациона. Малыши до трех лет также должны избегать консервированных грибов из-за риска развития ботулизма, написал KP.RU.

Врач отметила, что людям с патологиями ЖКТ нужно быть особенно осторожными, так как структура гриба содержит хитин, который не переваривается и может блокировать работу пищеварительных ферментов.

Беременным и кормящим женщинам стоит избегать употребления грибов, потому что сложно предсказать последствия для плода. При обострении гастрита, язвенной болезни, дуоденита, почечной недостаточности и заболеваниях печени также рекомендуется воздержаться от грибов. Кроме того, их лучше исключить пожилым людям и тем, кто страдает аллергией или индивидуальной непереносимостью.

Русакова подчеркнула, что грибы требуют тщательной термической обработки, чтобы избежать отравления. Переросшие, старые и слишком крупные экземпляры особенно опасны, так как они склонны накапливать токсичные вещества.