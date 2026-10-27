Диетолог Русакова предложила сбалансированный вариант русского завтрака

Минпромторг опубликовал концепцию стандарта русского завтрака, который планируют включить в меню гостиниц, пансионатов, домов отдыха, кафе и ресторанов. Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридусом» оценила идею и предложила более сбалансированный вариант утреннего меню.

В разных комбинациях в русский завтрак входят каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, традиционная выпечка — калачи, сайки и баранки. По содержанию белка такой завтрак, по словам Русаковой, заметно богаче французского с его кофе с круассаном и находится примерно на уровне английского, но в нем меньше жирного и соленого, поскольку меньше беконных и колбасных изделий и копченостей.

Свой вариант завтрака диетолог составила из каши с сырниками или блюд из яиц, слабосоленой рыбы, отварного мяса и кисломолочного напитка. Выпечку из ржаной или цельнозерновой муки она советует печь, а не жарить, а соленое оставлять в качестве закуски в разумном количестве, поскольку повышенное содержание соли может приводить к задержке жидкости в организме.

Русакова подчеркнула, что русский завтрак может быть разным, важно правильно его составить.