Диетолог Русакова посоветовала при панкреатите и избыточной массе тела отдавать предпочтение горбуше, кете и нерке

Красная рыба — настоящий суперфуд, богатый белками, жирами и микроэлементами. Однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта выбор определенного сорта рыбы становится особенно важным. Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала URA.RU , какую красную рыбу лучше выбрать с учетом ее особенностей, а к каким сортам стоит отнестись с осторожностью.

Дикие виды красной рыбы, такие как дикий лосось, наиболее насыщены жирами, белками и микроэлементами. Они содержат жирные кислоты Омега-3, витамины А, Д, Е, В-12 и минералы, такие как селен, магний, фосфор и цинк. Однако польза рыбы оценивается не только по насыщенности витаминами и жирами. Для людей с особенностями здоровья предпочтительнее будет ввести в рацион определенный сорт.

При панкреатите и избыточной массе тела разрешается употреблять наименее жирные сорта красной рыбы, такие как горбуша, кета и нерка, приготовленные диетическим способом — отварные, запеченные или на пару без добавления масла.

Людям, страдающим гастритом, стоит быть особенно внимательными при выборе красной рыбы. Жирные сорта, такие как семга, лосось или форель, могут создать дополнительную нагрузку на воспаленную слизистую оболочку желудка и спровоцировать обострение болезни. В период ремиссии лечащий врач может разрешить включить в меню небольшое количество жирных сортов, но важно внимательно следить за реакцией организма.

Соленую жирную рыбу не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ. Кроме того, красная рыба является достаточно аллергенным продуктом, поэтому перед ее введением в рацион важно убедиться в отсутствии аллергии.