Диетолог Русакова посоветовала исключить маслят из рациона детей до семи лет и людей с болезнями ЖКТ

Маслята — общее название нескольких видов грибов семейства Болетовые, которые растут в хвойных и смешанных лесах. Диетолог Дарья Русакова в интервью Ura.ru рассказала, что маслята богаты витаминами B2, B3, D и минералами, такими как калий, фосфор, железо. В 100 граммах свежих маслят содержится три–четыре грамма белка, при этом они низкокалорийные — в 100 граммах всего 19–25 калорий.

Как отметила специалист, маслята улучшают метаболизм и поддерживают иммунитет, содержат антиоксиданты (бета-глюканы). Однако они могут быть вредными, если собирать их в неблагоприятных местах, так как грибы быстро впитывают и накапливают вредные вещества.

По словам диетолога, маслята можно варить, жарить, тушить, солить, мариновать, сушить. Однако при приготовлении эксперт советует обязательно снимать липкую кожицу со шляпок. Перед жаркой или тушением рекомендуется отваривать грибы в течение 15–20 минут.

«Маринованные маслята менее полезны. Избыток соли и уксуса, которые накапливаются в грибах, негативно сказывается на организме», — уточнила Дарья Русакова.

Маслята не рекомендуются для употребления маленькими детьми. Детям до семи лет не стоит давать грибы, поскольку их оболочки содержат хитин, который плохо переваривается и может вызвать ощущение тяжести в желудке. Также маслята не следует включать в рацион людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или почек, особенно в периоды обострения этих заболеваний.