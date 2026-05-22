Диетолог Русакова отметила необходимость снижения калорийности рациона в летний период

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась рекомендациями по организации режима питания в летний период. Об этом сообщил RT .

Она подчеркнула, что в жару потребности организма в калориях снижаются, поэтому важно пересмотреть рацион.

«Основные приемы пищи лучше перенести на прохладное время суток, то есть завтракать до 08:00, обедать ближе к 11:00 и легкий ужин до 19:00. Обязательно увеличить долю овощей, фруктов, ягод», — объяснила врач.

Она также рекомендовала готовить пищу на пару или запекать ее, а от жирного, жареного и копченого лучше отказаться. Мороженое и сладкие напитки следует ограничить, так как они усиливают жажду и могут приводить к обезвоживанию.