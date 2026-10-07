Диетолог Русакова назвала неочевидные симптомы хронического стресса

Рост живота при нормальном индексе массы тела может указывать на высокий уровень кортизола и хронический стресс. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, организм запускает защитные механизмы, из-за которых висцеральный жир начинает активно скапливаться вокруг внутренних органов.

Главным маркером стрессового набора веса является рост талии при нормальном индексе массы тела. При этом руки остаются стройными, а живот становится упругим на ощупь. Избавиться от такого жира с помощью жестких диет практически невозможно, так как дефицит калорий воспринимается организмом как новая угроза. Для эффективного снижения веса может потребоваться работа с психологическим состоянием.

Ранее диетолог Марият Мухина предупредила, что поздний ужин может серьезно навредить сердцу и сосудам, повышая вероятность инсульта.