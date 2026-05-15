Диетолог Русакова напомнила, что лимон положительно влияет на иммунитет в сезон простуд

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU поделилась информацией о ценных свойствах лимона. Она отметила, что этот фрукт содержит витамин C, витамины группы B, каротин, клетчатку, пектиновые вещества, флавоноиды и органические кислоты.

Специалист подчеркнула, что лимон часто включают в рацион в сезон простуд из-за его положительного влияния на иммунитет и противовоспалительного действия. Кроме того, по словам диетолога, лимон стимулирует пищеварение и способствует здоровью кожи и волос.

Дарья Русакова обратила внимание на то, что лимоны — низкокалорийный продукт: всего 28 ккал на 100 грамм. Также врач подчеркнула, что благодаря пектину лимон может снижать аппетит и помогать дольше сохранять чувство насыщения.

«При диетах часто используется вода с лимоном», — цитирует доктора сайт RT.

Однако, несмотря на все полезные свойства, лимон подходит не всем. При язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки от воды с лимоном лучше отказаться, если напиток вызывает раздражение.