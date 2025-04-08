Диетолог Русакова: на обмен веществ положительно влияют белковые продукты

По словам специалиста, скорость метаболизма может снижаться с возрастом и из-за дефицита мышечной массы, приема психотропных лекарств, гормональных изменений и патологий щитовидной железы. В таких случаях человек набирает лишний вес.

Русакова отметила, что на обмен веществ положительно влияют белковые продукты — курица, яйца, тофу, молочные продукты жирностью до 5%, хек, треска и минтай. Количество потребляемого белка рассчитывается индивидуально. Как правило, это грамм на килограмм массы тела.

Диетолог посоветовала также включить в рацион напитки с антиоксидантами и кофеином — зеленый чай или кофе. Они выводят лишнюю жидкость, стимулируют обмен веществ и способствуют жиросжиганию. Если нет проблем со здоровьем, можно пить от трех до пяти чашек (по 200 миллилитров) в день. При проблемах с нервной или сердечно-сосудистой системой допускается не более одной чашки в сутки. Для улучшения метаболизма важно пить чистую воду.